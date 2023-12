Champions League: Achtelfinal-Paarungen ausgelost

Die Achtelfinalpaarungen der Champions League sind am Montag ausgelost worden. Der FC Bayern München trifft auf Lazio Rom, Borussia Dortmund muss gegen die PSV Eindhoven antreten. RB Leipzig bekommt es mit Rekord-Titelträger Real Madrid zu tun.Die Hinspiele werden am 13./14. und 20./21. Februar ausgetragen, die Rückspiele am 5./6. und 12./13. März 2024. Das Viertelfinale wird separat ausgelost.