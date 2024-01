Inlandsflüge: Leicht steigend - aber umstritten

Der Flughafenverband VDA rechnet nach ersten geschätzten Zahlen mit ca. 24 Millionen Passagieren, die 2023 das Flugzeug für einen Inlandsflug genutzt haben. Leicht mehr als im Vorjahr. Aber nur etwa halb so viele wie 2019 - das ist das Jahr vor Corona , das für die Branche nach starken Rückgängen in den Pandemiejahren immer noch als die Zeit gilt, in der die Geschäfte florierten. Fliegen ist inzwischen deutlich teurer geworden, was vor allem Privatreisende immer häufiger davon abhält, auf kurzen Strecken das Flugzeug zu nehmen.