Klimaneutralität bis 2045: Regierung sagt Luftfahrt Hilfe zu

Die Luftfahrt sei laut Scholz verantwortlich für knapp drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen . "Es ist klar, dass das noch weniger werden soll." Bei klimafreundlichen Technologien stehe die deutsche Luftfahrtindustrie schon jetzt an der Weltspitze. Der Kanzler sagte weiter, perspektivisch sei sicherlich der Wasserstoffantrieb auch in Serienflugzeugen möglich. Dafür will die Bundesregierung laut Scholz Tempo machen beim Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur.