Heron TP: Bundeswehr bekommt waffenfähige Drohne

Die Luftwaffe der Bundeswehr least den Heron. Sechs Stück sollen es werden. Die Ausbildung der deutschen Drohnenpiloten erfolgt vor Ort in Israel - Airbus übernimmt die Wartung und Instandhaltung hier. Seit heute fliegt der Heron in Deutschland und ist Teil der Luftwaffe. "Ein freudiger Tag, auf den wir lange gewartet haben", sagt Generalleutnant Günter Katz im ZDF-Interview.