Bundeswehr: Wehrbeauftragte Högel kritisiert Frauenmangel

Zu wenig Frauen in Führungspositionen

Zudem beklagte Högl zu wenige Frauen in der Fläche sowie in Führungspositionen. "Es gab im Jahr 2023 in der gesamten Bundeswehr nur 47 Frauen in der Besoldungsgruppe A16 und höher. Im Vorjahr war die Anzahl identisch", sagte Högl.