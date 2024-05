Bundeswehr: Immer mehr Jugendoffiziere an Schulen

Die Bundeswehr hat ein Nachwuchsproblem. Als Reaktion darauf will die CDU zurück zur Wehrpflicht . "Das wäre ein sichtbares Zeichen an Russland und auch an andere, dass wir auch bereit sind von Deutschland aus, unseren Heimatschutz, die Verteidigung unseres Vaterlandes auch ernsthaft umzusetzen", sagte Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, beim CDU-Bundesparteitag