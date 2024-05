Die Kernpunkte des CDU-Grundsatzprogramms

In den langen Jahren der Merkel-Regierung hat die CDU an Profil verloren - so die Analyse der Parteiführung. Ein neues Grundsatzprogramm soll deshalb der "Selbstvergewisserung" nach innen dienen - und den Wählerinnen und Wählern ein überzeugendes Angebot machen, sagt Parteichef Friedrich Merz