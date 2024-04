CDU ändert Sätze zu Muslimen und Islam in Grundsatzprogramm

Neue Sätze im Grundsatzprogramm : CDU ändert Passage zu Muslimen und Islam

16.04.2024 | 18:14 |

Die CDU will in ihrem Grundsatzprogramm eine umstrittene Passage zu Muslimen ändern und einen Satz ergänzen. Das hat die Antragskommission der Partei am Wochenende beschlossen.