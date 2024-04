Haseloff zu Kriminalstatistik: "Kriegen das nicht gebacken"

Um knapp zehn Prozent hat die Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt 2023 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU ) zeigte sich am Donnerstagabend bei Markus Lanz besorgt und sprach von einer Tendenz, die "immer Jüngere zu Straftaten neigen lässt".

Auch ein anderer Aspekt beschäftigte Haseloff: Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft waren für 14,6 Prozent aller in Sachsen-Anhalt erfassten Straftaten verantwortlich. Die Ausländerkriminalität sei in der Vergangenheit "nicht einfach zu kommunizieren" gewesen, auch weil sie durch Populisten "sehr schnell instrumentalisierbar" sei.

Haseloff will nicht von generellem Ausländer-Problem sprechen

Sozialstaat laut Haseloff überfordert

Wir wissen, dass wir es an bestimmten Stellen rein zahlenmäßig nicht mehr schaffen mit den Ressourcen, die unser Sozialstaat in der Lage ist, zur Verfügung zu stellen, zu bewältigen. Es muss dort gesteuert werden.

Haseloff warnte: "Wenn es dieses Jahr wieder 300.000 werden sollten, die wir auf die Kommunen verteilen oder in zentraleren Unterkünften unterbringen müssen, kriegen wir das nicht so gebacken, dass wir moralisch damit zufrieden sein können, was unsere humane Leistung an dieser Stelle anbelangt."