BKA-Chef Münch: Mehr nicht-deutsche Täter, aber auch Opfer

"Zum einen nimmt die gefühlte und auch tatsächliche wirtschaftliche Belastung von Menschen zu", sagt Münch. Das sei gerade in den Jahren 2022 und 2023 sehr auffällig. "Also die Inflation , die man spürt, die Angst vor wirtschaftlichem Abstieg, ist ein Faktor, der korreliert direkt auch mit dem Thema Gewaltkriminalität. Dann haben wir auch in der Corona-Pandemie natürlich Effekte gehabt, die jetzt im Nachgang nachwirken. Also gerade der junge Teil der Bevölkerung, Kinder und Jugendliche, war sehr stark betroffen von den Corona-Maßnahmen."