Sachsens Innenminister: Schuster will Gefahrenabwehr mit KI

Es ist vor allem eine Debatte unter Parteien. Wir haben einen gravierenden Dissens mit B90/den Grünen , der FDP und der SPD in der Frage, wie stark darf man in Bürgerrechte eingreifen, wie hoch der Datenschutz gilt, wenn es um Terrorgefahren geht. Also um Anschläge, um konkrete Szenarien. Da habe ich kein Einsehen, dass in diesem Fall der Datenschutz und die Bürgerrechte der Verdächtigen vor dem allgemeinen Sicherheitsinteresse unserer Bevölkerung steht.