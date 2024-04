Bundestag beschließt Veteranentag am 15. Juni

So viele Menschen in Uniform sitzen selten auf der Besuchertribüne des Bundestages . So viel Dank für ihren Dienst in der Bundeswehr hören sie vermutlich eher selten. Und so viel Einigkeit zwischen den Parteien hat man auch seit Monaten nicht gesehen: Alle Fraktionen des Bundestages haben an diesem Donnerstag die Einrichtung eines Gedenktages für Soldatinnen und Soldaten beschlossen. Nur die Gruppe der Linken enthielt sich der Stimme.