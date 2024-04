Mensch Pistorius - Minister zwischen Krieg und Frieden

Mehr als ein Jahr ist Boris Ludwig Pistorius , Sohn einer Arbeiterfamilie aus Osnabrück, Verteidigungsminister und fast so lange auch in allen Umfragen Deutschlands beliebtester Politiker. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt über ihn:

Vom Osnabrücker Stadtrat ins Verteidigungsministerium

Der erste Blick des in Verwaltungsfragen geschulten gelernten Juristen galt der Struktur des Bundesministeriums, das in Teilen nach wie vor in Bonn beheimatet ist. "Wir haben uns gefragt, wie soll man das denn führen?", sagt sein langjähriger Mitarbeiter und jetziger Staatssekretär Nils Hilmer. Wer da wem was zu sagen hat, wie und in welchen Prozessen so wichtige Dinge wie die Beschaffung koordiniert wird, erschien unklar.