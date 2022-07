Lebenslauf Christine Lambrecht

geboren am 19. Juni 1965 in Mannheim (Baden-Württemberg)

1984 bis 1992: Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Mannheim und Mainz; Erstes juristisches Staatsexamen

1992 bis 1995: Referendariat am Landgericht Darmstadt; Zweites juristisches Staatsexamen

1995 bis 1996: Aufbaustudiengang zur Magistra der Verwaltungswissenschaften an der Verwaltungshochschule in Speyer

1995 bis Oktober 2021: Rechtsanwältin

1998 bis 2021: Mitglied des Deutschen Bundestages

2009 bis 2018: Ämter in der SPD-Bundestagsfraktion und im Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion

2018 bis 2019: Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen

Juni 2019 bis Dezember 2021: Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz

Mai 2021 bis Dezember 2021: Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

seit Dezember 2021: Bundesministerin der Verteidigung