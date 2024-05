Pistorius in den USA: Minister warnt vor Rüstungsstopp

...dem steigenden Finanzbedarf der Bundeswehr

"Wir werden", sagt der Verteidigungsminister, "in den nächsten Wochen darüber reden müssen miteinander, wie wir das Problem lösen". Das Problem bestehe "schlicht und ergreifend darin, dass es Geld braucht für die Fortsetzung der Beschaffung für die Bundeswehr ". Ansonsten laufe man "nächstes Jahr und in den Folgejahren faktisch in einen Rüstungsstopp hinein. Das wäre wirklich kein gutes Zeichen gegenüber unseren Alliierten, aber auch [kein gutes Zeichen] mit Blick auf unsere eigene Verteidigungsfähigkeit".

Zum Problem der von Finanzminister Christian Lindner angekündigten Schuldenbremse betont er: "Man muss sehen, wie man es am Ende organisiert". Am Ende gehe es "um mehr Geld, das mehr Geld ist gerade nicht da". Die Frage der Schuldenbremse müsse nach seiner Überzeugung "in irgendeiner Weise mit einbezogen werden". Aber es gehe darum, dass "wir unsere Verpflichtungen erfüllen. Und das werden wir tun".

...zu einer Kooperation mit einem möglichen US-Präsidenten Trump

"Ich gehe erstmal davon aus, dass die Zwei-Prozent [Anteil des Bruttoinlandsproduktas an den Militärausgaben, Anm. d. Red] in Zukunft erreicht werden, weil das auch ein klares Bekenntnis unseres Bundeskanzlers ist", betont Pistorius. "Von daher wird sich ein Weg finden dahin, davon bin ich fest überzeugt". Er habe "hier Gespräche geführt, war zum x-ten Male bei einem Gespräch mit meinem amerikanischen Kollegen Lloyd Austin und habe vorher zwei Senatoren getroffen, einen Republikaner und einen Demokraten ."

Und auch "der Republikaner" habe auf Pistorius' Frage sehr klar gesagt, dass "die Nato (...) für die Republikaner im Falle einer neuen Administration nach den Präsidentschaftswahlen unverzichtbar" sei. Man habe daran überhaupt keinen Zweifel gelassen und darauf bauten alle, weil die Nato letztlich eine Allianz sei, "von der beide Seiten profitieren, das war in der Vergangenheit so und das wird auch in Zukunft so sein".