Pistorius beim Waffenkauf in den USA: "Beeilen Sie sich"

Das ist für einen deutschen Verteidigungsminister eine eher ungewohnte Rolle. Über Jahre ging es ums Kürzen, ums Sparen. Pistorius will die Bundeswehr wieder "kriegstüchtig" machen, so nennt er es. Das will er auch den Amerikanern immer und immer wieder sagen, die notorisch skeptisch sind, was Deutschlands Verteidigungsausgaben angeht - insbesondere die Republikaner