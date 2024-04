AfD-Mann und Offizier gibt Spionage-Vorwürfe teilweise zu

Russland-Spion in der Bundeswehr: Wollte nur meine Familie schützen

Angeklagter räumt Fehler ein: "Ich hatte mein Leben nicht im Griff"

Heute bedauere er dies und sehe es rückblickend als Fehler. Er sei damals in einer sehr schlechten psychischen Verfassung gewesen: "Ich war am Allerwertesten." Er habe 18 Kilogramm abgenommen, kaum geschlafen und sei von Ängsten geplagt gewesen.

Anklage lautet schwere Spionage

Der Berufssoldat steht wegen besonders schwerer Spionage zugunsten Russlands vor Gericht. Sein Ziel sei laut Anklage gewesen, "den russischen Streitkräften vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage einen Vorteil zu verschaffen". Von einem Laufwerk der Bundeswehr habe er Informationen auf eine CD geladen und diese in den Briefkasten des russischen Konsulats geworfen, so die Bundesanwaltschaft. Mit seinem Handy habe er zudem Ausbildungsunterlagen der Luftwaffe fotografiert.

Mehrfach habe der Hauptmann dann von sich aus ab Mai 2023 dem russischen Konsulat in Bonn und der russischen Botschaft in Berlin vertrauliche Informationen zukommen lassen mit dem Zusatz: "gerne mehr". Obwohl er keine Reaktion erhalten habe, habe er es immer wieder versucht: per Posteinwurf, per E-Mail, mit Telefonanrufen aus dem Internet und von einem Münztelefon.