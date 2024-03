Lufthansa zerlegt problembehafteten Regierungsflieger

Früherer Kanzler-Jet : Lufthansa zerlegt Pannen-Regierungsflieger

01.03.2024 | 13:09 |

Pannen gab es unter anderem in New York, Beijing und zuletzt für Außenministerin Baerbock in Abu Dhabi. Der ausgemusterte Regierungsflieger "Konrad Adenauer" wird abgewrackt.