Künftig nur noch ein Pilot im Cockpit? Easa prüft Vorschlag

Statt zweien in Zukunft nur noch eine Pilotin oder ein Pilot im Cockpit von Linienflugzeugen? Dieser Vorschlag wird in der Flugbranche gerade ziemlich kontrovers diskutiert.

Die Diskussion dreht sich um die kryptische Abkürzung "eMCO". Sie steht für "extended Minimum Crew Operations", einfach ausgedrückt also die Idee einer erweiterten Mindestbesatzung.

Copilot nur in kritischer Phase von Start und Landung?

Während heute Standard ist, dass zwei Piloten während der gesamten Dauer eines Fluges die Maschine überwachen und steuern, zielt der Vorschlag einer eMCO auf eine Doppelbesatzung nur während der kritischen Phase eines Fluges ab - also während des Starts und der Landung.

In der Zwischenzeit des Reisefluges dagegen könnte ein Mann oder eine Frau allein das Ruder übernehmen, während der andere Pilot sich ausruht. Aktuell sind für lange Flüge drei Piloten im Einsatz, damit einer sich ausruhen kann und noch immer zwei das Cockpit steuern und überwachen.

15 Jahre ist die spektakuläre Notlandung eines Airbus A320-214 im Hudson River in New York her. Zwei Passagiere erzählen, wie sie den Absturz und die Rettung erlebt haben.

15.01.2024 | 8:00 min