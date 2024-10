Kenianische Polizei im Einsatz für Frieden in Haiti

Vor allem die Vereinigten Staaten haben ein Interesse daran, die Lage in Haiti zu stabilisieren - wegen der geographischen Nähe, den Handelsbeziehungen und der hohen Anzahl von haitianischen Migranten, die in den USA Zuflucht suchen. Ein Einsatz von US Truppen wäre aber politisch explosiv - wegen der Invasion und Besetzung Haitis durch US Marines 1915-1934 ist das Verhältnis bis heute belastet. Gleichzeitig gab es nach den internationalen Stabilisierungseinsätze MINUSTAH Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe auf die Bevölkerung; das nepalesische Kontingent wird für den Cholera-Ausbruch verantwortlich gemacht, der ab 2010 fast 10.000 Haitianern das Leben kostete.