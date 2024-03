Haiti in der Krise: Bandenkriminalität, Gewalt und Hunger

In Haiti haben mutmaßliche Bandenmitglieder versucht, den wichtigsten internationalen Flughafen einzunehmen. 05.03.2024 | 0:20 min

Haiti kommt nicht zur Ruhe. Gewalttätige Gangs haben das durch die Ermordung von Präsident Jovenel Moïse im Jahr 2021 entstandene Machtvakuum gefüllt. Nach UN-Schätzungen kontrollieren sie inzwischen 80 Prozent der Hauptstadt Port-au-Prince. Die Bevölkerung lebt in ständiger Unsicherheit, regelmäßige Ausgangssperren legen das wirtschaftliche Leben lahm. Die Mordrate hat sich seit 2022 verdoppelt, Kidnappings sind an der Tagesordnung.

Bandenkriminalität: Warum eskaliert die Gewalt?

Die haitianische Nationalpolizei kommt nicht gegen die Banden an. Es fehlt an der nötigen Ausrüstung, die Polizisten sind unterbezahlt und oft selbst Opfer der Unsicherheit - viele haben ihre eigenen Häuser verlassen und ihre Familien in den Polizeistationen in Sicherheit gebracht. Laut der Polizeigewerkschaft SYNAPOHA haben bereits über 3.300 Polizisten ihren Job niedergelegt.