Haiti: Witwe wegen Mordes an Präsident Moïse angeklagt

Die Behörden in Haiti verdächtigen insgesamt fast 50 Personen, etwas mit dem Mord an Jovenel Moïse zu tun gehabt zu haben. (Archivfoto)

Im Karibikstaat Haiti spitzte sich die Bandenkriminalität im vergangenen Sommer zu. 18.08.2023 | 1:32 min

Vorwürfe gegen Ex-Chef der Nationalpolizei

Tausende Menschen demonstrierten im Juli 2023 in Haiti gegen Bandenkriminalität und für ein Ende der humanitären Krise. 10.07.2023 | 0:18 min

Fast 50 Verdächtige in dem Mordfall

In dem 122-seitigen Bericht wurden insgesamt fast 50 Verdächtige beschuldigt, etwas mit dem Mord an Jovenel Moïse zu tun gehabt zu haben. Weitere elf Verdächtige waren an die USA ausgeliefert und dort wegen des Mordes angeklagt worden. Drei von ihnen wurden bereits verurteilt.

Laut US-Staatsanwaltschaft handelte es sich um ein Komplott, das in Haiti und im Bundesstaat Florida geplant wurde. Das Vorhaben bestand demnach darin, Söldner anzuheuern, die Moïse entführen oder töten sollten. Der Präsident war am 7. Juli 2021 im Alter von 53 Jahren in seinem Privathaus in der Nähe der Hauptstadt Port-au-Prince ermordet worden.