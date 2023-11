Haiti: Tausende flüchten vor Bandengewalt

Wegen der Bandengewalt in Haiti sind nach UN-Angaben binnen vier Tagen rund 5.000 Bewohner aus zwei Vierteln der Hauptstadt Port-au-Prince geflüchtet. Insgesamt gebe es in der Stadt etwa 130.000 Vertriebene, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch mit.

"Sie haben Häuser geplündert und angezündet"

Vom vergangenen Samstag bis Dienstag trieb Gewalt in den Stadtteilen Carrefour-Feuille und Savanes Pistaches der UN-Organisation zufolge 4.972 Menschen aus 1.020 Haushalten in die Flucht. Davon seien 76 Prozent in Notunterkünften untergekommen.

UN: Porte-au-Prince in der Hand von Gangs

Tausende Menschen haben in Haiti gegen Bandenkriminalität und für ein Ende der humanitären Krise demonstriert. 10.07.2023 | 0:18 min

UN-Generalsekretär António Guterres hat derweil die Staatengemeinschaft zum Entsenden von Polizei- und Militäreinheiten nach Haiti aufgerufen. Um die Sicherheitslage wiederherzustellen, müssten Gesetze zwangsweise durchgesetzt werden, schrieb Guterres am Dienstag in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat. Nötig seien auch gezielte Polizeiaktionen gegen schwer bewaffnete Gangs.