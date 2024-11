Enges Rennen bei Parlamentswahl in Irland deutet sich an

Wohnungsnot und Migration waren zwei Wahlkampfthemen in Irland.

In Irland liegen die drei größten Parteien bei der Parlamentswahl einer ersten Schätzung zufolge fast auf Augenhöhe. Eine "Exit Poll" mehrerer Medien und Institute auf Grundlage von Nachwahlbefragungen sieht die links-nationale Oppositionspartei Sinn Féin mit 21,1 Prozent hauchdünn in Front.

Dahinter folgen die bisherigen Koalitionspartner Fine Gael von Regierungschef Simon Harris mit 21 Prozent und Fianna Fáil von Vizepremier Micheál Martin mit 19,5 Prozent. Die beiden Mitte-Rechts-Parteien regieren seit 2020 in einer historischen Koalition gemeinsam mit den Grünen, die in der "Exit Poll" auf 4 Prozent kamen.

Die Auszählung beginnt am Samstagvormittag. Das tatsächliche Resultat in dem EU-Mitgliedstaat wird nicht vor Sonntagabend erwartet. Es kann auch deutlich später werden.

Mitte-Rechts-Parteien wollen nicht mit Links-Nationalen regieren

Warum die Auszählung lange dauern könnte

In Irland wird - wie sonst in der EU nur in Malta - ein Verfahren angewendet, bei dem Einzelstimmen übertragen werden.