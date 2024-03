Ehe und Frauen-Rolle in Verfassung: Irland lehnt Änderung ab

Irlands Regierung hat eine Niederlage bei zwei Referenden eingeräumt, mit denen Formulierungen in der Verfassung zur Rolle der Frau im Haushalt und zur Familie modernisiert werden sollten. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt klar, dass die Referenden umfassend abgelehnt worden seien, sagte Regierungschef Leo Varadkar am Samstagnachmittag dem Sender RTÉ, während die Auszählung der Stimmen noch lief. Varadkar sagte:

Keine Verfassungsänderung zu erweitertem Familienbegriff

In der Republik Irland konnten - am Internationalen Frauentag am Freitag - die Menschen in einer Doppelabstimmung über zwei Verfassungsänderungen entscheiden, ob der Familienbegriff erweitert und eine Formulierung zur Rolle von Frauen zu Hause geändert werden soll.