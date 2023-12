Wohnungsnot in Irland: Starke Wirtschaft, teurer Wohnraum

Selbst ein sechsstelliges Familieneinkommen reicht in Dublin nicht für einen Baukredit. Die Banken sind nach der Schulden- und Finanzkrise 2009 vorsichtig geworden bei Krediten. Die Folgen spüren nun die jungen Leute. Kunstlehrer Lorcan Murphy musste deshalb wieder in sein altes Kinderzimmer ziehen. Denn seine Freundin und er verdienen zwar 90.000 Euro im Jahr - doch in Dublin muss man damit jahrelang auf einen Baukredit warten: So gehe es vielen jungen Leuten, erzählt er uns.