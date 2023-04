Wir sind beide frisch ausgebildete Physiotherapeutinnen, vor drei Wochen haben wir in Hamburg unser Examen bestanden. Nun haben wir Jobs gefunden in Köln, wo wir auch berufsbegleitend studieren - wir machen einen Bachelor in Therapiewissenschaften, dadurch werden wir noch besser qualifiziert sein. Anfang Mai soll es losgehen mit unseren neuen Arbeitsstellen in Köln, wir freuen uns. Richtig suchen wir nun seit zwei Monaten. Mehr als hundert Anfragen haben wir schon verschickt - bei Immoscout, Ebay Kleinanzeigen, WG-gesucht, außerdem haben wir selbst Such-Anzeigen verfasst bei Instagram und Ebay Kleinanzeigen. Und wir haben uns bei Freund*innen in Köln umgehört und auch bei unseren künftigen Kolleg*innen in den Praxen, in denen wir arbeiten werden. Ohne Erfolg.