Die Folge: seit Ende letzten Jahres wird in Berlin kein Neubauvorhaben in Angriff genommen. Es wird nur gebaut, was vor der Krise geplant war. Viele Baufirmen sind in Sorge, dass ihnen die Arbeit ausgeht. Die Durchschnittsmiete in öffentlichen Wohnbeständen beträgt 6,85 Euro pro Quadratmeter. Für diese Miete kann kein Neubau hochgezogen werden.