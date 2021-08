Wahl in Berlin

Abgeordnetenhauswahl in Berlin

Parallel zur Bundestagswahl wird am 26. September in Berlin das Abgeordnetenhaus gewählt. Derzeit regieren SPD, Grüne und Linke mit dem Regierenden Bürgermeister (Ministerpräsident) Michael Müller (SPD) an der Spitze des Senats (Landesregierung). In der Opposition sind AfD, CDU und FDP.