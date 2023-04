Albrecht von Lucke: Der Start ist absolut fehlgeschlagen. Und diese Koalition startet in einer ungeheuren Hypothek in die nächsten Monate. Es stehen gewaltige Aufgaben für Berlin an, vor allem eine große Verwaltungsreform. Und wir erleben schon von Beginn an eine Koalition, die sich gewaltig in den Haaren liegt, wo eine Partei, CDU, der anderen, SPD, den Schwarzen Peter zuschiebt, hin und her, wer derjenige war, der die Stimmen nicht gegeben hat.