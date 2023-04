Knappe Mehrheit : Berliner SPD stimmt für Koalition mit CDU

Die Berliner hatten am am Sonntagvormittag mit der Auszählung der Stimmen begonnen. Von den 18.556 stimmberechtigten SPD-Mitgliedern in Berlin nahmen bis zum Fristende am Freitagabend rund 12.000 an der Abstimmung teil. Damit wurde die erforderliche Mindestbeteiligung von 20 Prozent klar übertroffen.