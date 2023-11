Haus nur durch Erbe? Die große Ungerechtigkeit beim Wohnen

"Ich finde es problematisch, dass Bauministerin Klara Geywitz nun wieder sagt, sie will Einfamilienhausbau für Familien fördern. Dieses Land ist zersiedelt genug und wir haben so ein Klimaproblem beim Wohnen, so viel energetisch nicht gut sanierte Wohnfläche." Steigende Temperaturen in den Großstädten würden auch mehr und mehr zum Gesundheitsrisiko, sagt Hannemann. "Die Hitze ist einfach nicht mehr zu ertragen. Die Leute, die es sich leisten können, werden in kühlere Gebiete ziehen. Auch das ist eine Vermögensfrage."