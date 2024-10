Italien verbietet Leihmutterschaften im Ausland

Beim Thema Leihmutterschaft wird zwischen altruistischer und kommerzieller Leihmutterschaft unterschieden. Bei der kommerziellen Leihmutterschaft erhält die austragende Mutter Geld, bei der altruistischen nicht. Die kommerzielle Leihmutterschaft ist in den USA, Mexiko, Indien, Südafrika, Russland, Ukraine und Georgien erlaubt. In den USA ist sie nur in den Staaten Kalifornien, Illinois und Arkansas legal. In Indien und Mexiko ist sie nur für Staatsbürger*innen zugänglich. Die altruistische Leihmutterschaft ist in den Niederlanden, Irland, Dänemark, Griechenland, Lettland, Großbritannien, Kanada und in Australien legal.