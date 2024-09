Joker 2: Premiere begeistert bei Filmfestspielen in Venedig

Eine Mischung aus Thriller und Musical: Das ist der Film "Joker 2". In einer der Hauptrollen Schauspielerin und Sängerin Lady Gaga. Im ZDFheute-Interview erzählt die 38-Jährige, warum sie auf jeden Fall Teil dieses Films sein wollte und was es mit der Musik auf sich hat. "Als ich mir den ersten Joker mit Joaquin Phoenix angeschaut habe, war das für mich ein unvergessliches, fast lebensveränderndes Erlebnis. Ich habe in der Geschichte Dinge gesehen, die ich so zuvor noch nie gesehen hatte. Und die musikalischen Teile geben der Geschichte eine noch tiefere Dimension."