Venezuela: Maduro will Plattform X für zehn Tage sperren

Nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Venezuela haben hunderte Angehörige inhaftierter Demonstranten eine Mahnwache abgehalten.

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat eine Sperrung der Plattform X in dem südamerikanischen Land für einen Zeitraum von zehn Tagen angeordnet. Er sagte bei einer Ansprache:

Er habe daher die Telekommunikationsbehörde Conatel angewiesen, X zu sperren. Er ließ offen, wann genau die Maßnahme in Kraft treten würde. Journalisten der Nachrichtenagentur AP in Venezuelas Hauptstadt Caracas stellten fest, dass am Donnerstagabend (Ortszeit) Beiträge auf der Plattform nicht mehr geladen wurden. Sie versuchten dies über verschiedene Netzanbieter.