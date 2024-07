Parlamentswahl in Frankreich: Poltergeist Mélenchon am Ziel

Der in Marokko geborene Mélenchon war im Alter von elf Jahren nach Frankreich gekommen. Seine Familie zählt zu den pieds-noirs, den europäischen Siedlern in Nordafrika. Schon als Literatur- und Philosophiestudent engagierte er sich in einer trotzkistischen Organisation. Später trat er in die sozialistische Partei PS ein, deren Gründer François Mitterrand er bis heute verehrt. Er wurde Senator und Minister für Berufsausbildung. 2008 verließ er die Sozialisten, weil sie ihm nicht links genug waren.