Nato ernennt Mark Rutte zum neuen Generalsekretär

Der scheidende Regierungschef der Niederlande Mark Rutte ist offiziell zum nächsten Generalsekretär der Nato ernannt worden. Der 57-Jährige soll Anfang Oktober die Nachfolge des Norwegers Jens Stoltenberg antreten, wie das Verteidigungsbündnis am Mittwoch nach einer Sitzung der ständigen Vertreter der 32 Nato-Staaten im Brüsseler Hauptquartier mitteilte.

Stoltenberg war zehn Jahre im Amt

Er wünsche ihm viel Erfolg und wisse, dass er die Nato in gute Hände übergebe. Der Vertrag von Rutte läuft zunächst über vier Jahre. Der Niederländer gilt als äußerst erfahrener Außenpolitiker. Er war zuletzt knapp 14 Jahre Regierungschef der Niederlande, so lange wie noch keiner vor ihm, er war damit auch einer der dienstältesten der EU

Die Nato brauche "Verlässlichkeit an der Spitze", so ZDF-Korrespondent Florian Neuhann in Brüssel. Genau dafür stehe der scheidende niederländische Ministerpräsident Mark Rutte.

21.06.2024 | 2:34 min