UN: Menschen in Nordkorea "immer verzweifelter"

UN-Sicherheitsrat berät Lage in Nordkorea - Menschenrechtskommissar Volker Türk ist per Video zugeschaltet.

"Zunehmende Unterdrückung" in Nordkorea

Daten der Vereinten Nationen deuteten auf "eine zunehmende Unterdrückung der Rechte auf freie Meinungsäußerung, Privatsphäre und Bewegungsfreiheit sowie das Fortbestehen weit verbreiteter Zwangsarbeitspraktiken" hin, sagte Volker Türk vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.

Einblicke in das am stärksten isolierte Land der Welt:

UN: Zwangsarbeit auch für Kinder

52 Länder unterzeichnen Erklärung

Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield verlas nach der Sitzung eine Erklärung im Namen von 52 Ländern, darunter auch Deutschland, in der die Bedeutung der Einhaltung von Menschenrechten in Nordkorea hervorgehoben wurden. "Wir fordern nun alle Mitgliedsstaaten auf, gemeinsam mit uns das Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen der Menschenrechtslage in Nordkorea und dem Weltfrieden und der internationalen Sicherheit zu schärfen", hieß es in der Erklärung.