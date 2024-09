Regierungsbildung in Österreich "kann sehr zäh werden"

In Österreich ist die rechtspopulistische FPÖ erstmals bei einer Nationalratswahl als stärkste Kraft hervorgegangen. Fraglich ist aber, ob die FPÖ den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen wird.

Herr Hofer, wie historisch ist dieses Ereignis jetzt und was bedeutet es für Österreich

Thomas Hofer: Das ist ein historisches Ereignis, eine historische Wahl, und zwar in zweifacher Hinsicht, nicht nur unter Anführungszeichen, dass die FPÖ da erstmals als deutlich Erster durchs Ziel geht, das war bei Europawahlen davor auch schon der Fall, aber erstmals bei Nationalratswahlen - das darf man nicht vergessen.

Sie haben zwar noch eine zarte Mehrheit an Mandaten, aber nur deswegen, weil es eben einige Kleinstparteien dann nicht in den Nationalrat geschafft haben.

Hofer: Derzeit ist Bundeskanzler Karl Nehammer in seiner Partei unbestritten, aber natürlich muss er jetzt auch liefern. Es gibt schon Kräfte in der ÖVP, die meinen, dass man aus inhaltlichen Gründen, aber auch aus strategischen überlegen könnte, mit der FPÖ in eine Koalition zu gehen. Denn es gibt einige Landtagswahlen, bei denen die ÖVP dann wahrscheinlich einiges verlieren würde - zugunsten der Freiheitlichen, wenn man sie als stärkste Kraft quasi umgeht.