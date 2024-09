Wahlsieg der FPÖ in Österreich: Europas Rechte feiern

Die deutlichen Zugewinne der FPÖ in Österreich liegen im europaweiten Rechtstrend. Parteikollegen wie der Rechtspopulist Geert Wilders gratulierten umgehend. (Archivbild)

Nach dem Sieg der FPÖ bei der Nationalratswahl in Österreich zeigt sich Europas Rechte erfreut. "Herzlichen Glückwunsch an Herbert Kickl & die FPÖ", schrieb die AfD-Vorsitzende Alice Weidel nach Verkündung der ersten Hochrechnung auf X. Auch Geert Wilders von der rechtsradikalen Partei für die Freiheit (PVV) aus den Niederlanden reagierte: "Herzlichen Glückwunsch FPÖ", schrieb Wilders auf X.

In einem weiteren Beitrag zeigte er sich erfreut über das Erstarken rechter Parteien in Europa. "Wir gewinnen! Die Zeiten ändern sich", schrieb Wilders. "Identität, Souveränität, Freiheit und keine illegale Einwanderung/Asyl mehr - das ist es, wonach sich Millionen Europäer sehnen!"

Die FPÖ kommt einer Hochrechnung zufolge auf 28,9 Prozent der Stimmen und wird somit erstmals bei einer Parlamentswahl stärkste politische Kraft in Österreich. Die konservative Kanzlerpartei ÖVP erreicht 26,3 Prozent, wie aus den Daten im Auftrag des ORF hervorgeht.

Le Pen in Frankreich: "Triumph der Völker"

Den FPÖ-Wahlsieg begrüßt auch der Vorsitzende des rechtsnationalen Rassemblement National in Frankreich, Jordan Bardella. "Es erfüllt uns mit großem Stolz, im Europäischen Parlament neben unseren Verbündeten von der FPÖ zu sitzen, die heute Abend bei der Parlamentswahl in Österreich mit großem Vorsprung gewonnen haben", schrieb er auf X. Eine von der FPÖ gebildete Regierung werde "die Souveränität, den Wohlstand und die Identität ihres Landes" zu den Prioritäten machen.

Nach den Wahlen in Italien, den Niederlanden und Frankreich bestätigt dieser Aufschwung, der die Verteidigung der nationalen Interessen, die Wahrung der Identitäten und die Wiederbelebung der Souveränität mit sich bringt, überall den Triumph der Völker.

In einigen Ländern Europas haben rechtspopulistische Parteien deutlich zugelegt oder sind sogar stärkste Kraft geworden – wie etwa in Italien und Österreich.

Auschwitz Komitee: "Neues alarmierendes Kapitel"

Für Überlebende des Holocaust fügen die ersten Hochrechnungen zur Nationalratswahl in Österreich und vor allem das Erstarken der extremen Rechten um Herbert Kickl und die FPÖ ihren Ängsten und Sorgen ein neues alarmierendes Kapitel hinzu.

Zulauf für rechte Parteien in Europa

Die deutlichen Zugewinne der FPÖ liegen im europaweiten Rechtstrend. Quer durch Europa haben rechte Parteien Zulauf bekommen, etwa in den Niederlanden die rechtsradikale Partei für die Freiheit (PVV) von Geert Wilders, die italienische Rechtspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) mit Giorgia Meloni an der Spitze oder das rechtsnationale Rassemblement National (RN) mit Marine Le Pen in Frankreich.