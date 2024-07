Wahl in Frankreich: Le Pen nach erstem Wahlgang vorne

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg liegt der rechtsnationale Rassemblement National (RN) bei einer Wahl in Frankreich vorne. Laut Hochrechnungen erreichte die Partei bei der vorgezogenen Parlamentswahl knapp 30 Prozent. Gemeinsam mit ihrem Bündnispartner Union de l'extrême droite kommen die Rechtspopulisten auf 33 Prozent.

Keine Mehrheit für Politik von Emmanuel Macron

Themen, die den Franzosen scheinbar auf den Nägeln brennen: Die Wahlbeteiligung war mit etwa 67 Prozent so hoch wie zuletzt vor 27 Jahren - ein Zeichen, wie wichtig sie den Franzosen war.

Neue Regierung in Frankreich: Zweiter Wahlgang entscheidet

Am nächsten Sonntag entscheidet sich nun in einem zweiten Wahlgang, wer die künftige Regierung Frankreichs stellen wird.

Denn die erforderliche absolute Mehrheit, um gleich nach dem ersten Wahlgang ins Parlament einzuziehen, erreichten diesmal nur ein geringer Teil der Kandidaten. In den vielen Wahlkreisen, in denen kein Kandidat die absolute Mehrheit gewonnen hat, kommt es zur Stichwahl - in etwa der Hälfte der 577 Wahlkreise sind sogar mehr als zwei Kandidaten dafür qualifiziert. Denn teilnehmen darf, wer mehr als 12,5 Prozent der Stimmen geholt hat.