Welche Folgen haben Neuwahlen für Frankreich?

Mit seinem Aufruf zu Neuwahlen fordert Frankreichs Präsident Macron sein Land auf, Farbe zu bekennen, erklärt ZDF-Korrespondentin Anne Arend in Paris.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron löst nach den herben Verlusten seiner Allianz bei den Europawahlen die Nationalversammlung auf und ruft Neuwahlen am 30. Juni aus. Was bedeutet das für Frankreich

Was passiert, wenn Macron die Parlamentswahlen verliert?

Macrons Regierungsbündnis Renaissance ist mit 169 Abgeordneten derzeit die größte Fraktion in der Nationalversammlung, die 577 Sitze umfasst. Marine Le Pens rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) ist mit 88 Sitzen die größte Oppositionspartei.

Eine so genannte "Kohabitation" wäre die Folge, bei der der Präsident und der Ministerpräsident unterschiedlichen Parteien angehören.

Das Abstrafen von Präsident Macron sei Kern des rechtsextremen Rassemblement National von Marine Le Pen, so ZDF-Korrespondent Thomas Walde. Und sie habe sich "entdiabolisiert".

Was ist eine "Kohabitation?

In dieser Konstellation behält der Präsident als Oberbefehlshaber die Führungsrolle in der Verteidigung und in der Außenpolitik, denn laut Verfassung verhandelt er internationale Verträge. Aber er würde die Befugnis verlieren, die Innenpolitik zu bestimmen - von der Wirtschaftspolitik bis zur inneren Sicherheit.