Österreich: FPÖ-Chef Kickl trifft sich mit Bundespräsident

Verhandlungen zu Dreier-Koalition gescheitert

Zuvor waren Verhandlungen für die vom Staatsoberhaupt selbst favorisierte Bildung einer Dreier-Koalition aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos nach sechs Wochen an großen inhaltlichen Unterschieden gescheitert.

FPÖ wurde bei Wahl stärkste Kraft

Nachdem die Koalitionsbildung in Österreich vorerst geplatzt ist, plant die ÖVP nun doch Gespräche mit der FPÖ. Damit könnte der rechtspopulistische FPÖ-Chef Kickl Kanzler werden.

Kickl steht unter anderem für harte Migrationspolitik

Für etwaige Koalitionsgespräche von FPÖ und ÖVP zeichne sich eine große Übereinstimmung in der Wirtschafts-, Asyl- und Bildungspolitik ab, sagte die Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle am Sonntagabend in der ORF-Nachrichtensendung "ZiB2". Erhebliche Diskrepanzen seien dagegen bei der EU-, Außen- und Sicherheitspolitik zu verorten, sagte Hämmerle.