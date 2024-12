Sacharow-Preis für Venezuelas Demokraten

"Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten sich auf Ihre Plätze zu begeben. Für einen besonderen Moment..." So leitete Roberta Metsola, die Präsidentin des Europaparlaments, heute in Straßburg die feierliche Verleihung des Sacharow-Menschenrechtspreises ein.

Ausgezeichnet wurde die führende Vertreterin der demokratischen Kräfte in Venezuela , Maria Corina Machado. Die Politikerin ist Mitgründerin der venezolanischen Wahlbeobachtungs- und Bürgerrechtsgruppe Súmate.

Anerkennung durch die EU

Die EU hat Urrutia in seiner Entschließung am 19. September 2024 als rechtmäßigen und demokratisch gewählten Präsidenten von Venezuela , sowie María Corina Machado als Anführerin der demokratischen Kräfte des Landes anerkannt. Die Abgeordneten betonten zudem, dass Berichte internationaler Wahlbeobachtungsmissionen klar zeigten, dass die venezolanischen Präsidentschaftswahl nicht den internationalen Standards für die Integrität von Wahlen genügte.

Demokraten leben gefährlich

Nachdem Maria Corina Machado bei der Präsidentschaftswahl in Venezuela die Kandidatur untersagt wurde, ging sie im August 2024 in den Untergrund, weil sie um ihr Leben und ihre Freiheit fürchtete. Aus diesem Grund wurde die 57-Jährige im Europäischen Parlament nur per Video zugeschaltet.