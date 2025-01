Südkorea: Warum viele Frauen keine Kinder bekommen

Hongdae ist ein hippes Viertel in Universitätsnähe mit Cafés, Modegeschäften und Straßenmusik. Hier Kinder zu filmen, ist nicht so einfach. Denn Südkorea hat die niedrigste Geburtenrate der Welt. Und das macht sich auch im Straßenbild von Seoul bemerkbar. Plötzlich ein Kinderwagen: Doch darin liegt kein Baby, sondern - ein Hund.

Mehr Kinderwagen für Hunde als für Kinder

Inzwischen sollen in Korea mehr Kinderwagen für Hunde als für Kinder verkauft werden. Gründe dafür erfährt man in einem Hunde-Café mit großen Auslauf-Flächen für die Vierbeiner, eine Stunde südlich von Seoul. Hier bestätigen viele Paare, dass sie sich für einen Hund statt für ein Kind entschieden haben. Der meistgenannte Grund: Geld. Das sagt auch Kim Hyun-jung: In ihrem Freundeskreis gibt es keine Kinder, dafür hat jedes Paar mindestens einen Hund.

"Es ist schwierig in Korea ein Haus zu kaufen, es ist schwierig, Geld zu verdienen, und Kinder sind wirklich rar", sagt eine Frau in ihren Dreißigern.

Hoher Druck im Bildungssystem

Vom Lehrer zum Millionär: In Südkorea ist Bildung so wichtig, dass bekannte Lehrer durch Paukschulen und Online-Kurse zu regelrechten Popstars werden.

4B-Bewegung: Keine Kinder, keine Ehe, keine Dates, kein Sex

Kinder großzuziehen gilt in Korea als extrem teuer, mit wenig Unterstützung, viel Druck und care-Arbeit, die nach wie vor vor allem an den Müttern hängen bleibt. Deshalb sind manche Frauen noch radikaler: "Keine Kinder, keine Ehe, keine Dates und kein Sex."

Das sind die vier Don’ts von Han Ji-young, im Koreanischen viermal "bi", was so viel wie "nein" bedeutet. Sie haben der 4B-Bewegung ihren Namen gegeben.

Skandal mit Deepfake-Pornos

Südkorea hat nicht nur die niedrigste Geburtenrate weltweit, sondern im Vergleich der OECD-Länder auch den größten Einkommens-Unterschied zwischen Männern und Frauen, die den gleichen Job machen. Han und ihre Mitstreiterinnen der 4B-Bewegung kritisieren, dass die ganze Last der Kindererziehung an den Müttern hänge und es nahezu unmöglich sei, nach der Geburt den Job zu behalten.

So lange es so viel Ungerechtigkeit, Sexismus und Gewalt gegen Frauen in Korea gibt - und solange der finanzielle Druck auf Familien sich nicht ändert, wird sich wohl auch an der niedrigen Geburtenrate nichts ändern.