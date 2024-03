Schnelle U-Bahn in Südkorea soll für mehr Geburten sorgen

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol präsentierte den neuen GTX-A in Seoul.

In Südkorea soll eine Art Super-U-Bahn zu einer Erhöhung der Geburtenrate führen. Präsident Yoon Suk Yeol weihte am Freitag einen ersten Streckenabschnitt des 134 Billionen Won (92 Milliarden Euro) teuren Projektes in der Hauptstadt Seoul ein.