Südkorea: Amtsenthebung Yoons vorerst gescheitert

Leere Sitze der Partei PPP im südkorenischen Parlament in Seoul.

Die Opposition ist mit ihrem Antrag auf Amtsenthebung von Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol gescheitert. Das verkündete der Parlamentspräsident am Samstagabend (Ortszeit). Begleitet von einer Großdemonstration vor dem Parlament hatten die Abgeordneten zuvor über den Antrag der Opposition abgestimmt.

Wie auf live übertragenen Fernsehbildern zu sehen war, warfen die Volksvertreter nach und nach ihre Stimmzettel in die Wahlurne ein. Ein großer Teil der Abgeordneten von Yoons Regierungspartei PPP verließ jedoch vor der Abstimmung den Plenarsaal, ein Erfolg des Votums erschien somit bereits unwahrscheinlich.

Abgeordnete der Regierungspartei verlassen den Plenarsaal

Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, hatten fast alle PPP-Abgeordneten den Saal im Parlament in Seoul verlassen. Abgeordnete der Opposition warfen ihnen in Zurufen vor, "Komplizen eines Umsturzes" zu sein. Für eine Verabschiedung des Antrags auf eine Amtsenthebung Yoons waren die Stimmen von 200 der 300 Abgeordneten notwendig, die PPP verfügt über 108 Sitze. Mindestens acht ihrer Parlamentarier müssten also für ein Amtsenthebungsverfahren stimmen.