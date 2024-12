Südkorea: Kim begeht Suizidversuch, Büro von Kim durchsucht

Neue Abstimmung über Yoon am Samstag

Unklar blieb zunächst, wer die präsidialen Aufgaben in Südkorea übernehmen soll. Die Opposition wollte erneut einen Antrag zur Absetzung von Yoon im Parlament stellen, über den dann am Samstag abgestimmt werden soll. Das Staatsoberhaupt darf das Land nicht verlassen, die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Vorwurfs des Aufruhrs. Bislang wurde er weder inhaftiert noch befragt.

Der Leiter der südkoreanischen Antikorruptionsbehörde, Oh Dong Woon, erklärte, er sei bereit, Yoon bei Bedarf festzunehmen. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, in dem Durchsuchungsbefehl für das Präsidentenbüro werde Yoon als Zielperson benannt.

Am Mittwoch wurde mit dem nationalen Polizeichef Cho Ji Ho ein weiterer Spitzenbeamter verhaftet. Ihm wird die Unterstützung des Kriegsrechts vorgeworfen. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, er habe die Polizei angewiesen, Abgeordnete am Betreten des Parlaments zu hindern.

Yoon hatte Kriegsrecht ausgerufen

In das Vorgehen gegen den Präsidenten und seine Unterstützer schaltet sich auch zunehmend die Zivilgesellschaft ein. Die Metallarbeitergewerkschaft kündigte für Mittwoch einen Proteststreik an. Mitglieder von Finanzinstituten, darunter die Bank of Korea, wollten sich ebenfalls an einer Protestkundgebung beteiligen.