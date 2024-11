Explosion: Mindestens 26 Tote bei Anschlag in Pakistan

In Quetta sprengte sich wahrscheinlich ein Selbstmordattentäter in die Luft.

Bei einem Bombenanschlag pakistanischer Separatisten sind auf einem Bahnhof in der Unruheprovinz Baluchistan nach Angaben der Polizei mindestens 26 Menschen getötet worden.

Darunter befanden sich mindestens 12 Soldaten, teilte ein lokaler Polizeibeamter am Samstag mit. Laut dem Sprecher eines örtlichen Krankenhauses wurden nach der Explosion zudem Dutzende Verletzte eingeliefert.

Explosion am Samstagmorgen trifft wartende Fahrgäste

Die Explosion ereignete sich gegen 8:45 Uhr (Ortszeit, 4:45 deutscher Zeit) in der Provinzhauptstadt Quetta, während die Fahrgäste am Bahnsteig warteten.

In einer Erklärung bekannte sich die Separatistengruppe Befreiungsarmee von Baluchistan (BLA) zu der Explosion. Diese zielte demnach "auf eine Einheit der pakistanischen Armee, die nach einer Ausbildung an der Infanterieschule über den Bahnhof nach Punjab zurückkehrte".

Polizei geht von Selbstmordanschlag aus

Der Sprengsatz detonierte einem Verwaltungsbeamten zufolge, als etwa 100 Fahrgäste auf einen Zug warteten, der von Quetta, der Hauptstadt von Baluchistan, in die Garnisonsstadt Rawalpindi fahren sollte.

Fernsehbilder zeigten die zerrissene Stahlkonstruktion des Bahnsteigdachs und einen zerstörten Verkaufsstand, während Gepäckstücke verstreut am Bahnsteig lagen.

Laut Polizeiangaben stand zunächst nicht fest, was die Explosion verursacht hatte. "Zunächst sah es so aus, als sei ein Sprengsatz in einem herrenlosen Gepäckstück deponiert worden, aber jetzt gehen wir davon aus, dass es sich um einen Selbstmordanschlag handelt", sagte ein örtlicher Polizeibeamter vor Journalisten.