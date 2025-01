"Perverse Ideologie": Erdogan hetzt gegen LGBTQ+-Bewegung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein von seiner Regierung ausgerufenes "Jahr der Familie" mit Attacken auf die LGBTQ+-Bewegung eingeläutet. Diese sei Teil einer ausländischen Verschwörung mit dem Ziel, die türkische Gesellschaft zu untergraben, sagte Erdogan bei einem Auftritt in Ankara.

Neoliberale kulturelle Trends überqueren Grenzen und dringen in sämtliche Ecken unserer Welt ein. Sie führen auch dazu, dass LGBT und andere Bewegungen an Boden gewinnen.

Zugleich gab Erdogan ein Maßnahmenpaket bekannt, das die Geburtenrate ankurbeln und junge Familien unterstützen soll. So soll es zinslose Darlehen für Frischvermählte, verbesserte Transferleistungen für Eltern neugeborener Kinder sowie finanzielle Unterstützung, Betreuungsangebote und Wohnungshilfe als Anreize für Familiengründungen geben. Kostenlose oder zumindest günstige Kinderbetreuung versprach Erdogan ebenfalls.

Seit Jahresbeginn wurden in der Türkei mehr als 290 Morde an Frauen verübt. Aktivistinnen geben der Regierung die Schuld an der Zunahme dieser Femizide.

